Ренат Лайшев: «Молодцы и Петросян, и Трусова. Не надо заниматься сплетнями, а нужно быть благодарным, потому что это единая российская команда»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о выступлении Александры Трусовой и Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Сочи.
«Молодец Петросян. Молодец Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Молодец Саша Трусова, которая недавно стала серебряным призером Олимпийских игр.
Не надо заниматься какими-то сплетнями: куда-то перешла, упала, а нужно благодарным быть, потому что это одна единая российская команда. Тем более что мы сейчас находимся вокруг недругов, которые пустили черный занавес на наших замечательных фигуристок.
Они в такое непростое время приносят людям радость. Уверен, что телезрители сидели у экранов и получали удовольствие. Я вас уверяю, что все переживали за Трусову. Так как Саша из школы «Самбо-70», хочу пожелать ей, чтобы она сумела встать.
«Упасть – и снова встать», – повторяем мы часто своим ученикам. Учиться на своих ошибках, чтобы в дальнейшем не падать. В первую очередь хочу пожелать не Петросян, а Трусовой всего самого доброго. Чтобы она продолжала радовать и родителей своих, и нас», – сказал Лайшев.
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