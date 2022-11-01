Плющенко о том, что 40-летие не отмечают: «В подобные приметы не верю. Позвонил своему духовнику, и он сказал, что никаких препятствий нет»

рассказал, что получил у своего духовника одобрение на то, чтобы 3 ноября отпраздновать 40-летний юбилей во время шоу вместе с болельщиками.

– Говорят, что 40-летие не отмечают, но вы вопреки примете организовали юбилейные шоу в Москве и Санкт-Петербурге…

– В подобные приметы не верю. Для подстраховки даже позвонил своему духовнику, и он сказал: «Если у тебя есть желание отметить день рождения и подарить поклонникам праздничное шоу, никаких препятствий нет».

Юбилей будем отмечать в своем цеху вместе с нашими болельщиками. Банкетов не будет, ведь сезон продолжается, и после праздника нужно уже на следующий день готовиться к новым стартам. Не буду собирать в кругу семьи даже своих близких друзей, – сказал Плющенко.