Евгений Плющенко: «Если бы Олимпиада-2014 проходила не в Сочи, все равно вернулся бы. Был очень уязвлен несправедливым поражением от Лайсачека»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что мотивировало его возвращаться к соревнованиям после перерывов в карьере.

– Вы выступали на четырех Олимпиадах, причем дважды возвращались на лед после длительных пауз в спортивной карьере. Что заставляло фигуриста, который уже все и всем доказал, все и везде выиграл, снова пахать ради олимпийских наград?

– В Солт-Лейк-Сити мне было всего 19, на победной Олимпиаде в Турине, соответственно, 23. Потом действительно решил взять паузу.

И в это время у меня как раз начался роман с . Увидев, как я катаюсь в шоу, она намекнула, что стоит вернуться. Форму держал, тройной аксель прыгал – и решил, что стоит.

Помнил, конечно, о неудачных возвращениях олимпийских чемпионов Курта Браунинга и Виктора Петренко, понимал, что снова придется жить в жестком карантине и работать с утра до вечера.

Со стороны это могло показаться безумием, но мне, как и любому влюбленному мужчине, хотелось доказать Яне, что могу все. Когда втянулся в тренировочный процесс, захотел сделать какие-то вещи, которые до меня никто не делал.

– Если бы Олимпиада-2014 проходила не в Сочи, вернулись бы во второй раз?

– Скорее всего, все равно вернулся бы. Уж очень был уязвлен несправедливым поражением от в Ванкувере. Хотелось еще доказать, что и в 31 есть еще порох в пороховницах.

Конечно, когда Сочи получил право на проведение Олимпиады (а мне довелось быть на сессии МОК в Гватемале, где было принято это решение), сомнений вообще не осталось.

Да еще и первый в истории олимпийский командный турнир должен был пройти в . Это давало дополнительный стимул, – сказал Плющенко.

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