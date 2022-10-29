Евгений Плющенко: «Марк Лукин приступил к тренировкам, прыгает все тройные прыжки. Травма была достаточно серьезная»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигурист Марк Лукин вернулся к тренировкам после травмы.

В сентябре Лукин перенес операцию после выступления на первенстве Москвы, где он травмировал ногу, упав при выезде с тулупа.

«Марк приступил к тренировкам, прыгает все тройные прыжки, готовимся, посмотрим, успеем восстановиться к этапам или не успеем, не знаю пока – сложный вопрос.

Была травма, серьезная достаточно травма – разорвал четырехглавую мышцу. В фигурном катании она одна из основных при приземлении, еще и [травмировал] правую ногу», – сказал Плющенко.

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