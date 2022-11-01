Евгений Плющенко: «Все четыре шурупа, извлеченных из позвоночника, лежат у меня дома рядом с олимпийскими медалями»

рассказал, что шурупы, извлеченные из его позвоночника после Олимпиады в Сочи, хранит рядом с олимпийскими медалями.

– Как сейчас поживает злополучный шуруп в позвоночнике, из-за которого в Сочи вы снялись с личных соревнований?

– В позвоночнике его давно нет, вытащили сразу после Олимпиады. Костная структура срослась, но имплант остался в позвоночнике. Шурупы, которыми он крепился, убрали. Тот, который сломался, пилили четыре с половиной часа.

– Этот шуруп сейчас остался в качестве рекламного экспоната в израильской клинике, где оперирует Илья Пекарский?

– Все четыре шурупа лежат у меня дома рядом с олимпийскими медалями. Только мои свидания с врачами на этой операции не закончились. Пришлось делать еще четыре на шейном отделе позвоночника.

К сожалению, те, что делал в клинике Пекарского, облегчения не принесли, и пришлось делать повторные в Москве у замечательного хирурга Дмитрия Дзукаева.

– Четыре олимпийские медали стоили таких жертв?

– Это моя жизнь, и другой себе не представляю. Всегда хотел сделать что-то новое в фигурном катании. Для самого себя, для тренера, для жены.

Проблемы со здоровьем напоминают о себе. Больших нагрузок давать нельзя. Погоду уже чувствую, и, если уж в 40 это происходит, то что будет лет через 20

Только все равно продолжаю жизнь спортсмена. Играю в хоккей, занимаюсь кикбоксингом. На тренировках со своими учениками всегда на льду, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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