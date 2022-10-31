Марина Черкасова: «Когда Косторная была маленькой, на лед ее выводила мама. И часто девчушка убегала со словами: «Не хочу кататься!»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Марина Черкасова Фигурное катание

Серебряный призер Лейк-Плэсида-1980 в парном катании, первый тренер чемпионки Европы Алены Косторной Марина Черкасова рассказала о работе с фигуристкой.

– Когда Алена была маленькой, на лед ее выводила мама. И часто девчушка убегала со словами: «Не хочу кататься!» Мама снова выводила ее на лед. Потихоньку заставляли Алену работать.

Хотя для меня сразу было очевидно, что Косторная начнет кататься, о чем и говорила ее маме. Упрямство упрямством, но целеустремленность у Алены имелась всегда. Расставаться с такой ученицей очень тяжело.

– Вы хорошо знаете Косторную. На ваш взгляд, она сможет справиться с навалившимися сейчас проблемами?

– Если у Алены есть цель, она справится. Не сомневаюсь, себя еще покажет! – сказала Черкасова.

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