Косторная о питании: «Если чего-то хочется, я это съем. Не буду держать себя в жестких рамках – ограничения ведут к срывам, а это никому не нужно»
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопрос о своем питании.
– Придерживаетесь ли вы строгих диет, чтобы поддерживать себя в форме? Ограничиваете ли себя в питании или едите все, что захочется?
– Я не ем за четыре часа до тренировки и за два после. В основном это шесть часов плюс лед. Получается, ем два-три раза в день, как обычный человек.
Если чего-то хочется, то я это съем. Я не буду держать себя в жестких рамках и ограничивать себя, потому что ограничения ведут к срывам, а это никому не нужно, – сказала Косторная.
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