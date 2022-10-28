Косторная о питании: «Если чего-то хочется, я это съем. Не буду держать себя в жестких рамках – ограничения ведут к срывам, а это никому не нужно»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопрос о своем питании.

– Придерживаетесь ли вы строгих диет, чтобы поддерживать себя в форме? Ограничиваете ли себя в питании или едите все, что захочется?

– Я не ем за четыре часа до тренировки и за два после. В основном это шесть часов плюс лед. Получается, ем два-три раза в день, как обычный человек.

Если чего-то хочется, то я это съем. Я не буду держать себя в жестких рамках и ограничивать себя, потому что ограничения ведут к срывам, а это никому не нужно, – сказала Косторная.