Алена Косторная: «Я работаю в полном тренировочном дне, но не так качественно, как могла бы это делать, если бы не травмы и операции»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о восстановлении после операции на бедре.

23 октября в Коломне состоялась премьера ледового шоу «Дракула» с участием фигуристки.

– Да, естественно, это (травма) сказалось на подготовке. У меня было совсем мало времени, буквально пару дней. За это время нужно было многое выучить – парные элементы и поддержки. Это было нелегко, но очень увлекательно, и мне нравится изучать что-то новое.

Естественно, я не могла работать в полную силу и сейчас не могу. Я только приближаюсь к моменту, когда смогу все делать максимально качественно и в полную ногу.

– Сколько спорта в вашей жизни сегодня?

– Я работаю сейчас в полном тренировочном дне, но делаю это не так качественно, как могла бы это делать, если бы не было травмы и операций. Тренировочный день полный, но половину элементов я делать не могу. Надеюсь, скоро это пройдет, – рассказала Косторная.

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