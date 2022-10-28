Косторная об участии в «Ледниковом периоде»: «Может быть, в роли ведущей – да. В роли участника – нет»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопрос о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

«Что касается «Ледникового периода», идея заманчивая, но я откажусь все равно. Так как я опытный спортсмен, то, скорее всего, партнер будет неопытный. Это риск получения травм.

Я не хочу просто так подвергать свое здоровье лишнему риску. У меня в жизни его много. Может быть, в роли ведущей – да. В роли участника – нет», – сказала Косторная.

Сейчас ведущими «Ледникового периода» являются олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

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