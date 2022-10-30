Петр Гуменник: «Если рационально подумать, мне не стоит прыгать столько четверных. Но тогда станет скучно»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал итоги этапа Гран-при России в Сочи, где он занял третье место.

В произвольной программе Гуменник прыгнул четверной лутц, упал с четверного риттбергера и сделал два четверных сальхова (один из них – в каскаде с тройным тулупом).

«Не получился риттбергер, я приехал сюда и на второй день забыл, как его делать. Сложно сказать, кажется, что делаешь все правильно, но что-то не получается.

Все исправляется подбором, и мне казалось, что я его подобрал. До тройного акселя просто не дожил, у меня был коронавирус, я долго втягивался, свою дыхательную систему недостаточно натренировал.

Может быть, если рационально подумать, мне не стоит столько четверных прыгать, но тогда станет скучно, это будет не так интересно.

Мне еле-еле удается совмещать [спорт и учебу]. Стараюсь все сделать с качеством, сначала давали азы, а сейчас идет настоящее обучение. Бывает трудно, иногда ничего не понимаю, но пока справляюсь», – сказал Гуменник.

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