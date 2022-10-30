Кондратюк прыгнул четверной лутц, Анисимов – четверной флип, Гуменник упал с четверного риттбергера в произвольной программе на этапе Гран-при России в Сочи

Фигуристы представили произвольные программы на втором этапе Гран-при России в Сочи.

прыгнул четверной лутц, упал с четверного риттбергера, сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию тройной аксель – двойной аксель и четверной сальхов. Затем фигурист упал с сольного тройного акселя и прыгнул каскад тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

Андрей Анисимов исполнил четверной флип, упал с четверного риттбергера, прыгнул четверной сальхов, на тройном акселе допустил степ-аут, затем прыгнул каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

упал с четверного тулупа и четверного сальхова, прыгнул четверной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной аксель с помаркой и секвенцию тройной флип – двойной аксель.

сделал «бабочку» на четверном риттбергере, упал с четверного сальхова, прыгнул четверной тулуп с помаркой (касание), тройной аксель с ошибкой (степ-аут), каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп с ошибкой, тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

прыгнул четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель, упал с четверного сальхова и сделал «бабочку» вместо тройного акселя в каскаде с тройным тулупом.