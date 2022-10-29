Кондратюк чисто откатал короткую программу с четверным лутцем, Гуменник сделал на нем «бабочку» на этапе Гран-при России в Сочи

Фигуристы представили короткие программы на втором этапе Гран-при России в Сочи.

сделал «бабочку» на четверном лутце, допустил степ-аут на четверном риттбергере и прыгнул тройной аксель (74,04 балла).

исполнил каскад четверной тулуп – двойной тулуп (коснулся льда рукой после первого прыжка), упал с четверного сальхова и прыгнул тройной аксель (80,74 балла).

прыгнул четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп (104,51 балла).

исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель с касанием льда рукой на выезде (93,21 балла).