Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Сочи (2-е место).

«Этот прокат был ожидаем. Я должна была делать четверной сальхов, как и аксель и лутц-риттбергер в короткой. Для меня вчера была неожиданность — такой прокат, но сегодня рада, что сальхов получился. Вкатывали связку сальхов-аксель вообще, но потом решили, что лучше чистенько, без тройного акселя.

Я пока не поняла, почему вчера так произошло, вроде, была так же настроена. Было все точно так же.

Как мотивировали? Я знаю, что у меня и мама, и папа смотрели, писали, другие близкие тоже. Я старалась не читать, не просматривать, но все же. Знала, что очень переживали, и я выходила показать, что это (неудача в короткой) была чистая случайность», — сказала Самоделкина.

«Приход Трусовой? Мы очень хорошо дружим. Самая интересная история была — я захожу на каток, прошу ключик, а мне говорят: «А Саша взяла». Подумала: «О, какая Саша?» А там она стоит в спортивном костюме. Конечно, очень классно, что она пришла.

Я пока не могу устроить прыжковый баттл с ней, восстанавливаюсь. Катаемся вместе в одной группе.

Самый сложный контент в короткой в мире? Я это очень хочу сделать. Хочется сделать что-то первой, и я стараюсь. Шесть четверных у меня вряд ли получится, а в короткой — думаю, возможно. На тренировке много раз получалось с дупелем и иногда — с тройным», — цитирует Самоделкину «СЭ».