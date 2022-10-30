Худайбердиева о международных турнирах: «Смотрела только ритм-танец Чок – Бейтс. Мне как-то просто не попадалось на глаза»

Российские фигуристы и рассказали, следят ли за международными турнирами по фигурному катанию.

«Смотрели ли этапы Гран-при ISU? Честно, последний нет. Я посмотрел летом какие-то турниры, мне было интересно, как катаются танцоры.

Что-то понравилось, но внимание я сильно туда не направлял, потому что мне очень нравилось, что мы делаем. Хотелось свое улучшать, впервые мне не хотелось смотреть на других», — сказал Базин.

«Я, если честно, не смотрела. Смотрела только ритм-танец Чок – Бейтс, потому что мне Егор прислал. Мне как-то просто не попадалось на глаза.

Было очень много своей работы, и мы очень следим сами за собой и развиваемся сами для себя, много-много работаем. Я не смотрела, но, думаю, обязательно посмотрю», — добавила Худайбердиева.