Елизавета Худайбердиева: «Не видела ни одного баннера в Сочи, что проходит этап Гран‑при. Претензия не к организаторам, а скорее к городу»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась об организации второго этапа Гран-при России в Сочи.

«Точно не переживаем, что мало пар. Есть и Аня Коломенская с Артемом Фроловым. Очень перспективные ребята, крутые – попали в сборную. Просто у нас непростой отбор.

Развитие танцев – это юниоры, они будут прогрессировать и дальше. Мне кажется, танцы на льду были одним из самых интересных видов на прокатах. Это и про новые пары, и про юниоров. Мне кажется, у нас все в порядке.

Хочется ли сделать танцы более медийными? Единственное, видно, что все пришедшие зрители – фанаты фигурного катания. Но не видела ни одного баннера в городе, что тут этап Гран‑при проходит.

Могло бы прийти больше людей. Это претензия не к организаторам, а именно к городу скорее. Тут же всегда курортный сезон, людей много. Но и от тех, кто пришел, чувствовалась поддержка», – сказала Худайбердиева.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах