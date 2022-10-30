«Призовые потрачу на зубы, чтобы была красивая улыбка». Блиц-интервью участников Гран-при России в Сочи для Первого канала

Первый канал опубликовал блиц-интервью с участниками второго этапа по фигурному катанию в Сочи.

и , и ответили на вопросы, на что потратят призовые, в каком бы фильме снялась партнерша из их дуэта, а также поделились ожиданиями от сезона.

«Призовые потрачу на зубы. Чтобы была красивая улыбка», – сказал Дарио Чиризано.