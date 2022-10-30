Егор Базин: «Произвольный почти на полную катушку откатали. Опять сбой – мы слишком хотим показать, что наработали»
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Бузин в эфире Первого канала прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Сочи.
– Как и вчера, вам не удалось на полную катушку откатать танец – в самом начале допустили ошибку. Это тенденция?
Базин: Тенденции нет и не будет. Мы как раз с произвольным на полную катушку почти откатали. Опять сбой – мне кажется, мы слишком хотим показать, что наработали. Слишком лежит ответственность, все-таки Тольятти представляем еще, сам понимаешь.
Мы очень хотим – и нелепые, глупые ошибки, от которых надо избавиться, чтобы быть парой топ-уровня. Мы не должны этого допускать. Впредь этого делать не будем.
Худайбердиева: Ответственность за проделанную работу: мы вышли и в эти 4 минуты должны показать все, что мы сделали. А сделали мы очень много. Этот нерв… У меня нет объяснения, не очень понимаю, что произошло, просто по щелчку.
В принципе, произвольный танец удался – мы откатали с эмоцией, силой. Будем думать, смотреть.
Базин: И будем накатывать, улучшать. Это наше первое соревнование с прошлого чемпионата России, почти год прошел. Поэтому нерв присутствовал. Но мы опытные, взрослые спортсмены, такого не должны допускать.
– Я видел, что Лиза споткнулась о твою ногу и произошло нелепое падение на колено. Ты точно свои коньки сегодня надел? Может, они на два размера больше?
Базин: Этим конькам идет третий год, они все повидали уже.
– Ваш произвольный танец – на музыку Sweet dreams. Как спалось сегодня перед ним?
Худайбердиева: Плохо, если честно. Я просыпалась ночью, не могла долго уснуть. Мне казалось, что я ни о чем не думаю, просто не могу уснуть. Но наверное, мысли перед самим собой, ответственность давила. Но я старалась выйти как ни в чем не бывало.
Базин: Отвратительно спал ночью, днем попытался поспать – тоже не поспал. Постоянно в голове прокручивались разные истории даже не из фигурного катания.
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