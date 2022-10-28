Лев Лазарев: «Я смотрел Олимпиаду в Сочи, увидел, как катается Евгений Плющенко, мне очень понравилось. Попросил родителей прийти на каток»

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«В целом я доволен своим выступлением, но можно лучше. Не получилось с каскадом, потому что начал много думать, получится он у меня или нет, но в итоге ничего не получилось.

Лутц мне делать легче всего. Я стараюсь отрабатывать все четверные прыжки, хотел бы попробовать еще пятерной исполнить.

В 2014 году я смотрел Олимпиаду в Сочи, увидел, как катается , мне это очень понравилось, и я попросил родителей прийти на каток. Первый раз я катался в пластиковых коньках, упал много раз, но мне все равно понравилось», – рассказал Лазарев.