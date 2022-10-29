«Люблю сюрпризы. Когда случаются хорошие вещи, а не чтоб... на жопу плюх». Петросян о тройном акселе на Гран-при России

Российская фигуристка рассказала об отношении к сюрпризам.

Сегодня она прыгнула тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи.

– Любишь сюрпризы? Твоего тройного акселя не было на видео в соцсетях.

– В принципе люблю. Когда случаются хорошие вещи, а не чтоб... на жопу плюх, ха-ха. Но когда заполняла контент, написала двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов. Просто не попало на камеру, тройной аксель я прыгала, – сказала Петросян.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову