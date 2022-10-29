Фигуристка Аделия Петросян оценила свою победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи.

«Неидеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель. Мыслей не было о нем, просто знала, что хочу именно сегодня его попробовать.

В принципе, решила сегодня на тренировке его делать. Я последние полторы недели накатывала его, но сегодня настояла.

Все, конечно, решается с тренерами, но я просто шла и делала его. Когда заполняла контент, поставила двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов.

Все, конечно, очень любят наших взрослых спортсменок, я и сама их очень уважаю. Поэтому понимаю, что происходит. Зал будет поддерживать взрослых спортсменок больше, чем молодых.

Я не считаю себя первым номером группы [Этери Тутберидзе], у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева», – сказала Петросян.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова – 2-я, Самоделкина – 5-я