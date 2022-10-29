Видео короткой программы Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Сочи, где она прыгнула тройной аксель

Фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Спортсменка исполнила тройной аксель и получила за короткую программу 78,92 балла. Она лидирует после первого дня соревнований.

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