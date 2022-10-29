Видео короткой программы Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Сочи, где она прыгнула тройной аксель

Теги сборная России видео женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Спортсменка исполнила тройной аксель и получила за короткую программу 78,92 балла. Она лидирует после первого дня соревнований.

Смотрите прокат Петросян из эфира Первого канала:

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные