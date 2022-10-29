Петросян о короткой программе: «Катаюсь для себя и зрителей, пою, потому что музыка заводит. В «Хрустальном» пою практически каждый день»

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о своей короткой программе, с которой лидирует на этапе Гран-при России в Сочи.

– Расскажи о своих впечатлениях, как ты себя чувствуешь?

– Рада, что у меня получилось практически все выполнить. Довольна своим результатом. Хочется поблагодарить тренеров и публику за поддержку.

– Я знал, что ты начала исполнять тройной аксель. Но это был некий секрет. Когда вы с тренерами решили внедрить это тайное оружие?

– Наверное, внедрили в программу недели две-полторы назад. А чтобы выступить – наверное, сегодня.

Да, это мой первый триксель на соревнованиях. Очень рада, что он получился. Было 50 на 50 все-таки. Я сделала все, чтобы его сделать.

– Я знаю, что умеешь каскады как орешки щелкать. И тут такая глупая ошибка, степ-аут. Расслабилась?

– Не знаю, вроде не расслаблялась. Даже не думала о том, что смогла сделать тройной аксель. Что-то пошло не так, наверное. Просто немножко не дошла.

– Когда ты каталась, то вместе с музыкой как в караоке пела всю программу.

– Мне очень нравится эта песня (Voila Барбары Прави – Sports.ru), она близка по словам, по характеру. Поэтому пою. Катаюсь для себя и для зрителей, пою, потому что музыка заводит. В «Хрустальном» практически каждый день пою, поэтому легко дается.

– Мама тебе рассказывала, о чем слова этой песни?

– Да, мы смотрели перевод, и мама рассказывает каждое слово. Мне очень понятна эта песня.

Барбара Прави поет про себя, что она боится выступать на большой публике – и она преодолевает свой страх, раскрывается.

– По-моему, ты совсем не боишься выступать на большой публике.

– Мало ли, что может случиться. Мы еще неопытные, не совсем умеем выступать. Есть страх, мандраж, хочется все сделать хорошо. Поэтому небольшой страх присутствует, – сказала Петросян в эфире Первого канала.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову