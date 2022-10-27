Жулин о призыве главы МОК раскрыть детали по делу Валиевой: «Достали! Не хочу комментировать. Пусть Бах себе что-нибудь откроет»

Теги сборная России допинг Александр Жулин WADA Томас Бах РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) раскрыть детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА заявило, что оно не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу. 

«МОК присоединяется к призыву WADA и просит РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к процессу», – заявил Бах. 

– Томас Бах призвал открыть вердикт по делу Валиевой.

– Они меня достали! Я ничего не хочу комментировать. Пусть он себе что-нибудь откроет, – сказал Жулин.

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