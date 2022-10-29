«На что потрачу призовые? Вложу, потом достану больше и опять вложу». Гуменник ответил на вопросы блиц-интервью

Фигурист Петр Гуменник ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.

– Ожидания от сезона тремя словами?

– Четверные, вращения, дорожки.

– Если бы у победы был цвет, то какой?

– Красный.

– Подарок болельщиков, который тебя удивил?

– Гусь. В моем костюме.

– Ты оказался в новой компании. Как представишься?

– Тайлер Дерден.

– Если у тебя будет собственный мерч, то что на нем будет изображено?

– Логотип.

– Какой? Гусь в твоем костюме?

– Я еще не придумал.

– На что потратишь призовые?

– Вложу, потом достану больше и опять вложу.

– Какая мелодия стоит у тебя на телефоне и почему?

– Стоит «Бумер» («Мобильник»). Потому что прикольная.

– Любимая цитата из фильма «Бумер»?

– А я его не смотрел.

– Любимое место в Питере?

– Кроме моего дома, наверное, каток.

– Как сдать ЕГЭ на 371 балл?

– Надо прийти и правильно ответить на все задания.

– Море или горы?

– Горы.

– Шаверма или шашлык?

– Шашлык, – сказал Гуменник.