«На что потрачу призовые? Вложу, потом достану больше и опять вложу». Гуменник ответил на вопросы блиц-интервью
Фигурист Петр Гуменник ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.
– Ожидания от сезона тремя словами?
– Четверные, вращения, дорожки.
– Если бы у победы был цвет, то какой?
– Красный.
– Подарок болельщиков, который тебя удивил?
– Гусь. В моем костюме.
– Ты оказался в новой компании. Как представишься?
– Тайлер Дерден.
– Если у тебя будет собственный мерч, то что на нем будет изображено?
– Логотип.
– Какой? Гусь в твоем костюме?
– Я еще не придумал.
– На что потратишь призовые?
– Вложу, потом достану больше и опять вложу.
– Какая мелодия стоит у тебя на телефоне и почему?
– Стоит «Бумер» («Мобильник»). Потому что прикольная.
– Любимая цитата из фильма «Бумер»?
– А я его не смотрел.
– Любимое место в Питере?
– Кроме моего дома, наверное, каток.
– Как сдать ЕГЭ на 371 балл?
– Надо прийти и правильно ответить на все задания.
– Море или горы?
– Горы.
– Шаверма или шашлык?
– Шашлык, – сказал Гуменник.
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