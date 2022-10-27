Тарасова о мужском турнире на этапе Гран-при России в Сочи: «Все поборются, все в хорошей форме, это будет очень интересно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что мужской турнир на этапе Гран-при России в Сочи получится очень интересным.

На этапе в Сочи выступят , , , и другие.

«Они все поборются, все в хорошей форме, это будет очень интересно. Большое количество ошибок на первом Гран-при? Так это первое соревнование в сезоне», – сказала Тарасова.

Тренер отметила, что смена произвольной программы после контрольных прокатов не должна отрицательно сказаться на выступлении Кондратюка.

«Они ведь с тренером знают, что делают, с Илюшей Авербухом, одному надо месяц на изучение программы, второму – один день», – добавила Тарасова.