«Умные мысли в голову спортсмену приходят довольно редко». Кондратюк ответил на вопросы блиц-интервью
Фигурист Марк Кондратюк ответил на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.
– Ожидания от сезона тремя словами?
– Наслаждение, катание, успех.
– Если бы у победы был цвет, то какой?
– Видимо, золотой.
– Подарок болельщиков, который удивил?
– Мне в последнее время очень много дарят пластинок для проигрывателя.
– Который есть у Саши [Трусовой].
– И у меня тоже.
– Ты оказался в новой компании. Как ты представишься?
– Наверное, просто спортсмен. Без каких-то подробностей.
– Если у тебя будет собственный мерч, что на нем будет изображено?
– Терновый венец.
– Какую песню включишь на тренировке?
– Хороший вопрос. Пусть будет группа «Кино» – «Звезда по имени Солнце».
– Как бы тебя описали твои друзья?
– Творческий, веселый – что-то такое.
– Самая умная мысль, которая приходила в голову за последнее время
– Я думаю, что умные мысли довольно редко приходят... в голову спортсмену.
– Какую книгу ты прочитал последней?
– Я недавно перечитывал «Числа» Пелевина.
– Какого цвета глаза у Саши?
– Зеленые.
– Самарин или Трусова?
– Трусова, – ответил Кондратюк.
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