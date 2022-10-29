«Умные мысли в голову спортсмену приходят довольно редко». Кондратюк ответил на вопросы блиц-интервью

Фигурист Марк Кондратюк ответил на вопросы Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Сочи.

– Ожидания от сезона тремя словами?

– Наслаждение, катание, успех.

– Если бы у победы был цвет, то какой?

– Видимо, золотой.

– Подарок болельщиков, который удивил?

– Мне в последнее время очень много дарят пластинок для проигрывателя.

– Который есть у Саши [Трусовой].

– И у меня тоже.

– Ты оказался в новой компании. Как ты представишься?

– Наверное, просто спортсмен. Без каких-то подробностей.

– Если у тебя будет собственный мерч, что на нем будет изображено?

– Терновый венец.

– Какую песню включишь на тренировке?

– Хороший вопрос. Пусть будет группа «Кино» – «Звезда по имени Солнце».

– Как бы тебя описали твои друзья?

– Творческий, веселый – что-то такое.

– Самая умная мысль, которая приходила в голову за последнее время

– Я думаю, что умные мысли довольно редко приходят... в голову спортсмену.

– Какую книгу ты прочитал последней?

– Я недавно перечитывал «Числа» Пелевина.

– Какого цвета глаза у Саши?

– Зеленые.

– Самарин или Трусова?

– Трусова, – ответил Кондратюк.

Гран-при России. «Бархатный сезон». Кондратюк, Гуменник, Ерохов и Ковалев выступят с короткими программами