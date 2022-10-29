Петросян чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Фигуристка также исполнила тройной лутц и тройной флип-тройной тулуп с ошибкой.

За прокат Петросян получила 78,92 балла и лидирует после выступления 10 участниц из 12.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову

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