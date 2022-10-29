Худайбердиева о новом платье: «Знаю, какие лучшие стороны своей фигуры показать – длинные красивые руки, ноги. Благо, что мужчины доверяют моему вкусу»

Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала о новом зеленом платье для ритм-танца.

«Все вместе – мы, тренеры – захотели сделать кардинально другой костюм, и в целом, мне кажется, удалось. Платье действительно красивое. Цвет выбирали тоже вместе, но последнее слово было за тренерским штабом.

Каждое платье я все равно придумываю как-то сама: смотрю, дорабатываю – благо, мужчины доверяют моему вкусу. Плюс я знаю, какие лучшие стороны своей фигуры показать, у меня длинные красивые руки, длинные красивые ноги. Так что идея просто так родилась – и все», – сказала Худайбердиева.

«Нужно стараться нам кататься так, чтобы изюминка была только в нашем танце, а наши костюмы только подчеркивали нас. Если всем нравится, то все равно, в чем кататься. Главное, чтобы всем нравилось», – добавил Базин.

Елизавета Худайбердиева сменила платье к ритм-танцу