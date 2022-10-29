Ирина Хавронина: «Мы показали Тарасовой наши программы, она указала на наши ошибки. Это были бесценные советы»

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дарио Чиризано, оценила выступление на Гран-при в Сочи, где дуэт занял второе место в ритм-танце.

«В принципе, мы довольны своим прокатом, мы стараемся не стоять на месте, будем двигаться дальше. Я бы не сказала, что мы ориентируемся на, что нет наших топовых пар, мы хотим показать себя как хорошую мастерскую пару, стремимся быть лучшими в России и в мире», – отметила Хавронина.

Также она расскзала о визите заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на тренировку дуэта.

«Мы показали ей наши программы, она указала нам на наши ошибки, рассказала, что нужно исправить. Это были бесценные советы, мы будем двигаться и стараться радовать специалистов и дальше.

Визиты разных специалистов очень важны, потому что тренеры работают с нами каждый день, у них немного замыливается глаз, мы не видим, что можно сами исправить, они помогают нам над этим работать», – добавила Хавронина.

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