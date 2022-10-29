Егор Базин: «Постарались сделать мини‑праздник для зрителей и судей. Чтобы они смотрели на нас и радовались»

Танцевальный дуэт и прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Сочи (первое место).

«Было почти отлично. То, как мы наработали после прокатов. Я считаю, мы провели большую работу всей нашей командой. Исправили недочёты, улучшили самих себя. Постарались сделать мини‑праздник для зрителей и судей. Чтобы они смотрели на нас и радовались. Конечно, оценки имеют значения, но мы танцуем для вас всех. И для нас самих.

Чувствуем, что становимся первой парой страны? На тренировке я чувствовал себя сильным. И Лиза тоже. Мы получаем уверенность, силу. Постараемся удержать ее», – сказал Базин.

«Платье новое, надеюсь, всем понравилось. Я бы не вышла в платье, которое мне не нравится. Как мотивируем себя? Хотим быть лучшей парой. Чувствовать себя классно и наслаждаться тем, что мы делаем», – добавила Худайбердиева.