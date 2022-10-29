Егор Базин: «Готов ли заменить Кацалапова на посту лидера российских танцев? Да. Мы ради этого и катаемся, чтобы быть лучшими»

Фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева прокомментировали свою победу в ритм-танце на этапе Гран-при России в Сочи.

– Мне показалось, что в начале вашего танца был некий нерв и ваша победная поступь была не такой твердой.

Базин: Это был маленький разогревчик. Произошел небольшой сбой, и мы поняли, что должны выложиться еще больше, чтобы этого маленького косячка не было видно.

– Лиза, что произошло, почему тебя качнуло?

Худайбердиева: Наверное, очень-очень хотелось выложиться, и я как будто бы перестаралась. Меня это встрепенуло, и я включилась с еще большим порывом, побежала в танец.

Базин: Баллы очень классные (дуэт набрал за ритм-танец 84,23 балла – Sports.ru), но мы стремимся к еще большему, так что этот косячок маленький даст нам возможность на следующем старте набрать еще больше. А на третьем старте – еще больше. Будем к этому стремиться.

– Сейчас отсутствуют наши лидеры в танцах на льду – Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов. Готовы ли вы побороться за первую строчку и ворваться в лидеры российских танцев на льду?

Базин: Мы ради этого и катаемся, чтобы быть лучшими.

– То есть ты готов заменить своего друга Никиту на посту бессменного лидера российских танцев?

Базин: Да.

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