Александра Трусова: «Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы»

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Фигуристка Александра Трусова высказалась об уходе из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

Сегодня она выступила с короткой программой на этапе Гран-при России в Сочи (70,20 балла, второе место).

«Мне очень нравится новая программа. Музыку предложила я. Впервые в жизни. Меня поддержали в этом плане.

Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится. Не обращала внимания на слова. Хотела давно французскую песню.

Просто нравится музыка, попросила, поставила. Абстракция? Как хотите, так и называйте.

Как оценю форму? Форма нормальная, не получилось просто. Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление. Но мне лучше.

Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро.

Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы.

Какой контент завтра? Завтра увидите.

У меня все хорошо с тренерами. Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям», – сказала Трусова.

Почему Трусова опять ушла от Тутберидзе? Этот трансфер – риск для всех, кроме Этери

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