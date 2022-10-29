Александра Трусова: «Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы»
Фигуристка Александра Трусова высказалась об уходе из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.
Сегодня она выступила с короткой программой на этапе Гран-при России в Сочи (70,20 балла, второе место).
«Мне очень нравится новая программа. Музыку предложила я. Впервые в жизни. Меня поддержали в этом плане.
Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится. Не обращала внимания на слова. Хотела давно французскую песню.
Просто нравится музыка, попросила, поставила. Абстракция? Как хотите, так и называйте.
Как оценю форму? Форма нормальная, не получилось просто. Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление. Но мне лучше.
Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро.
Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы.
Какой контент завтра? Завтра увидите.
У меня все хорошо с тренерами. Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям», – сказала Трусова.
Почему Трусова опять ушла от Тутберидзе? Этот трансфер – риск для всех, кроме Этери
Комментарии