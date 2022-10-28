Татьяна Тарасова: «Не знаю, увидим ли мы новую Трусову в Сочи, ее очень хорошо развивала Тутберидзе. Постановку реально накатать и за неделю, а кому-то надо 2 месяца»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи.
В октябре стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
«Не знаю, увидим ли мы новую Трусову в Сочи. Ее очень хорошо развивала Тутберидзе. Я должна посмотреть, что она делает, тогда я пойму.
Постановку реально накатать и за неделю, а кому-то надо два месяца», – сказала Тарасова.
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