«Думаю, Самоделкиной и Петросян удастся навязать борьбу Трусовой». Лайшев о Гран-при России в Сочи

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от выступления Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«И в фигурном катании, и во всех других видах спорта нужно не изменять своему тренеру, это главное. Тогда все в жизни будет хорошо. Как педагог я желаю ей успехов, всем спортсменам сейчас очень непросто.

Трусова имеет свою индивидуальность. У каждой спортсменки, которая тренировалась у Этери Георгиевны Тутберидзе, есть своя изюминка. Никто из них не похож друг на друга, это удивительно. Один тренер, одна группа и такое разнообразие.

Софья Самоделкина и Аделия Петросян уже зарекомендовали себя как талантливые перспективные фигуристки. Думаю, им удастся навязать борьбу Трусовой», – сказал Лайшев.

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