Инна Гончаренко: «Трусова будет бороться за максимальное количество четверных. Саша любит переходы, ее это подстегивает»

Тренер Инна Гончаренко оценила перспективы Александры Трусовой после ухода из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Трусова уже повзрослела с момента перехода в группу Плющенко, пережила Олимпиаду и много разных этапов своей жизни. Она взрослая, состоявшаяся личность. Хотя Саша и импульсивная, я надеюсь, что ее переход в группу Соколовской осознанный, на достаточно веских основаниях.

Такие переходы обсуждаются не просто на уровне Саши, друзей, родителей. Это уровень федерации, сборной России. Поводы должны быть весомые. Поэтому я думаю, что никто и ничто давить на нее не будет. Даст ли этот переход Саше стимул к развитию? Я думаю да. Потому что будут ставиться новые программы – это уже озвучил тренерский штаб.

Новые программы всегда дают толчок к развитию спортсмена в плане образа, движений. Она общается с новыми людьми. Никита Михайлов, который был заявлен постановщиком, достаточно опытный, хотя и молодой. Мы увидим новую Сашу с новыми программами, и это будет интересно.

То, что она будет бороться за максимальное количество четверных прыжков, в этом нет сомнения. Она делает это все время, это черта ее характера. То, что для нее это будет непросто, это очевидно. Потому что она выросла, это новое тело, но Саша любит все эти переходы. Ее это устраивает в плане дополнительного драйва и подстегивает.

Месяц для того, чтобы накатать программу с нуля, безусловно, мало. Но это все очень индивидуально. Есть спортсмены, кто выкатывает программу за месяц, а есть те, кто к концу сезона. Она сделала свой выбор и будет бороться», – сказала Гончаренко.

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