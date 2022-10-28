Двоеглазова прыгнула четверной лутц на этапе Гран-при России, с ошибкой исполнила четверной тулуп и упала с еще одного лутца

Фигуристка Алиса Двоеглазова выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России среди КМС в Сочи.

В прокате она прыгнула каскад четверной лутц – двойной аксель, упала на четверном лутце и с ошибкой исполнила четверной тулуп (касание льда рукой). Затем она прыгнула каскады тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц и двойной сальхов через ойлер (степ-аут), а также тройной флип.

Двоеглазова, которая тренируется в «Хрустальном», набрала за произвольную 145,16 балла и 216,12 в сумме.