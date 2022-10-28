Гран-при России. «Бархатный сезон». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Акопова и Рахманин покажут короткие программы

29 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» пары выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Пары

Короткая программа

Начало – 16.15 по московскому времени (29 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Карина Акопова – Никита Рахманин

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский