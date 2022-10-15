Budapest Trophy. Шотт, Петрыкина, Со Ен Чи, Иццо, Паганини выступят с короткими программами

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15 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Со Ен Чи (Южная Корея)

2. Николь Шотт (Германия)

3. Габриэла Иццо (США)

4. Нина Петрыкина (Эстония)

5. Ава Марие Циглер (США)

Вторая разминка

6. Хана Цвиянович (Хорватия)

7. Натали Лангербаур (Эстония)

8. Дарья Жирнова (Венгрия)

9. Кэтрин Она (Эквадор)

10. Регина Шерманн (Венгрия)

Третья разминка

11. Сивон Ли (Южная Корея)

12. Юлия Ланг (Венгрия)

13. Анастасия Грачева (Молдова)

14. Кристина Шкулета-Громова (Эстония)

15. Майя Соренсен (Дания)

16. Кимми Репонд (Швейцария)

Четвертая разминка

17. Даша Грм (Словения)

18. Эма Добошова (Словакия)

19. Алексия Паганини (Швейцария)

20. Антонина Дубинина (Сербия)

21. Дора Хус (Хорватия)

22. Фрида Туридоттер Берг (Норвегия)

Расписание Budapest Trophy. Там выступят Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Лажуа и Лага

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