Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

С 28 по 30 октября в канадской Миссисоге пройдет второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Миссисога, Канада

Расписание трансляций

28 октября, пятница

Короткая программа, женщины

21.00

Танцы на льду, ритм-танец

22.50

29 октября, суббота

Пары, короткая программа

1.45

Мужчины, короткая программа

3.10

Женщины, произвольная программа

20.15

Танцы на льду, произвольный танец

22.25

30 октября, воскресенье

Пары, произвольная программа

1.00

Мужчины, произвольная программа

2.45

Показательные выступления

21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Цзинь Боян (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Шома Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США).

Женщины: Габриэль Дейлман (Канада), Маделин Скизас (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Рика Кихира (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Юхана Юкой (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Линдси ван Зундерт (Нидерланды), Старр Эндрюс (США), Линдси Торнгрен (США).

Пары: Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль), Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Молли Сезанек – Егор Егоров (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США).