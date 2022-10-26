Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Сарновский, Карартынян, Лазарев, Андрусик покажут короткие программы

27 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арсений Димитриев

2. Александр Чмиль

3. Роман Кудлаев

4. Александр Семков

5. Арсений Словягин

Вторая разминка

6. Кирилл Андрусик

7. Кирилл Сарновский

8. Эдуард Карартынян

9. Никита Сенцов

10. Данил Федосимов

11. Лев Лазарев

Третья разминка

12. Тимофей Платонов

13. Егор Рассказов

14. Руслан Назаров

15. Николай Логинов

16. Александр Борисов

17. Тимофей Шелковников