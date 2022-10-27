Татьяна Навка: «Чем меньше будут трогать Валиеву, тем будет лучше для нее»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала требование главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха обнародовать данные по делу .

«Одно я знаю точно: чем меньше будут трогать Валиеву, тем будет лучше для нее. Все должно быть направлено на то, чтобы Камила спокойно жила, тренировалась и готовилась к своим стартам.

Нужно разобраться, проанализировать, расследовать, и впоследствии нам, возможно, предоставят все факты, если будут какие-то вопросы», – сказала Навка.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно