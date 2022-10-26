«Пока мы делали фото, один человек сказал: «Дорогая, тебе нужно здорово похудеть». Кейтлин Гавайек о случае на Гран-при США

Американская фигуристка Кейтлин Гавайек, выступающая в танцах на льду с Жан-Люком Бэйкером, рассказала об инциденте, случившемся во время Гран-при США, где они заняли второе место.

«Я хотела поделиться короткой историей. Когда у нас закончились соревнования, мы вышли на разминку перед показательными выступлениями – это было в последнюю ночь на Skate America.

Мы находились на льду, и некоторые люди просили нас о совместном снимке. Мы останавливались перед теми, кто предлагал сфотографироваться. И, пока мы делали фото, один человек приблизился ко мне и сказал на ухо: «Дорогая, я должен раскрыть секрет. Тебе нужно здорово похудеть».

Я действительно думала, стоит ли говорить об этом, к концу дня я не заходила в инстаграм, перестраховалась. Плюс я получаю сочувствие и поддержку от своей команды и у меня есть жизненный опыт в том, как реагировать на подобные высказывания.

Но правда в том, что не у каждого спортсмена есть такой опыт и поддержка. И я ощущаю сильное стремление защитить молодое поколение фигуристов», – сказала Гавайек.

«Если мы не делимся своим опытом, не говорим о нем, то как мы можем ждать изменений, которые считаем необходимыми в спорте», – добавила американская спортсменка.

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