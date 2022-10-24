Гран-при США. Малинин, Сакамото, Книрим и Фрэйзер, Чок и Бейтс выступят с показательными номерами

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Сегодня ночью на этапе Гран-при США по фигурному катанию спортсмены выступят с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America 

Норвуд, США

Показательные выступления

Начало – 2:15 по московскому времени

Участники (предварительный состав)

Илья Малинин (США)

Као Миура (Япония)

Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Каори Сакамото (Япония)

Изабо Левито (США)

Эмбер Гленн (США)

Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

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