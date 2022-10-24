Гран-при США. Малинин, Сакамото, Книрим и Фрэйзер, Чок и Бейтс выступят с показательными номерами
Сегодня ночью на этапе Гран-при США по фигурному катанию спортсмены выступят с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Норвуд, США
Показательные выступления
Начало – 2:15 по московскому времени
Участники (предварительный состав)
Илья Малинин (США)
Као Миура (Япония)
Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Каори Сакамото (Япония)
Изабо Левито (США)
Эмбер Гленн (США)
Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
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