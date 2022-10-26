Пападакис о критике в адрес Гавайек из-за «лишнего веса»: «В нашей культуре создается впечатление, будто это нормально. Нам стоит быть осторожнее в словах»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис поддержала американку Кейтлин Гавайек после Гран-при США.

Ранее Гавайек сообщила, что по окончании турнира один из зрителей сказал, что ей нужно «здорово похудеть».

«Высказываться о теле человека – это ненормально. Ни при нем, ни за его спиной. И даже если это приятные слова.

Знаю, что все мы так делали, потому что в нашей культуре создается впечатление, будто это нормально. Но нам стоит быть осторожнее в словах, которые мы произносим», – заявила Пападакис.

«Пока мы делали фото, один человек сказал: «Дорогая, тебе нужно здорово похудеть». Кейтлин Гавайек о случае на Гран-при США