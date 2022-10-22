Лайшев о деле Валиевой: «WADA сами все скрывают, а нас выставляют простофилями – чтобы мы все раскрывали. Это часть русофобской политики»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил предложение Всемирного антидопингового агентства (WADA) публично объявить решение по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не собирается обнародовать детали дела.

«Они (WADA) сами все скрывают и закрывают, а нас выставляют простофилями – чтобы мы все раскрывали.

Понятно, что это давление на нашу страну и наших спортсменов, тем более на нежную и хрупкую девочку в фигурном катании.

Это абсолютно точно часть русофобской политики, которую мы наблюдаем последние месяцы. Но мы все равно победим!» – сказал Лайшев.

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