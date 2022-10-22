ISU о деле Валиевой: «Внимательно рассмотрим решение РУСАДА и оставляем за собой право обжаловать вердикт в CAS»

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не будет публично объявлять вердикт в отношении спортсменки.

«ISU ожидает, что процедура будет проведена в строгом соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро.

ISU хотел бы подчеркнуть, что внимательно рассмотрит решение РУСАДА и оставляет за собой право обжаловать этот вердикт в CAS (Спортивном арбитражном суде), если это будет необходимо», – заявили в ISU.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно