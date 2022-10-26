Мемориал Дениса Тена. Литвинцев, Эгадзе, Бралин, Данильянц исполнят короткие программы

Теги результаты сборная Казахстана мужское катание сборная Азербайджана сборная Грузии ISU Challenger сборная Польши сборная Армении Владимир Литвинцев Мемориал Дениса Тена Ника Эгадзе Семен Данильянц Рахат Бралин Фигурное катание

27 октября в Алматы стартует мемориал Дениса Тена. Мужчины представят короткие программы. 

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Корнел Витковски (Польша) 

2. Рахат Бралин (Казахстан) 

3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) 

4. Семен Данильянц (Армения)

Вторая разминка

5. Елисей Волков (Казахстан)

6. Диас Жиренбаев (Казахстан) 

7. Олег Мельников (Казахстан)

8. Ника Эгадзе (Грузия) 

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