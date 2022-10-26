Мемориал Дениса Тена. Литвинцев, Эгадзе, Бралин, Данильянц исполнят короткие программы
27 октября в Алматы стартует мемориал Дениса Тена. Мужчины представят короткие программы.
Алматы, Казахстан
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Корнел Витковски (Польша)
2. Рахат Бралин (Казахстан)
3. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
4. Семен Данильянц (Армения)
Вторая разминка
5. Елисей Волков (Казахстан)
6. Диас Жиренбаев (Казахстан)
7. Олег Мельников (Казахстан)
8. Ника Эгадзе (Грузия)
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