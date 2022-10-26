Мемориал Дениса Тена. Мурамото и Такахаси, Игнатьева и Земко, Янсе ван Ренсбург и Штефан выступят с ритм-танцами

27 октября в Алматы стартует мемориал . Танцоры на льду выступят с ритм-танцами.

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

2. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

3. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)

4. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

Вторая разминка

5. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

6. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия)

7. Гаухар Науризова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

8. – Дайсуке Такахаси (Япония)

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)