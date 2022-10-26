Мемориал Дениса Тена. Мурамото и Такахаси, Игнатьева и Земко, Янсе ван Ренсбург и Штефан выступят с ритм-танцами
27 октября в Алматы стартует мемориал Дениса Тена. Танцоры на льду выступят с ритм-танцами.
Мемориал Дениса Тена
Алматы, Казахстан
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
2. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
3. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)
4. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
Вторая разминка
5. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
6. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия)
7. Гаухар Науризова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
8. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)
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