Budapest Trophy. Франджипани, Селевко, Мемола, Риццо, Самойлов и Власенко покажут короткие программы

14 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Александр Власенко (Венгрия)

2. Лукас Бричги (Швейцария)

3. Максим Жарков (США)

4. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

5. Кай Ягода (Германия)

6. Маттео Риццо (Италия)

Вторая разминка

7. Максим Наумов (США)

8. Михаил Рудковский (Украина)

9. Габриэль Фолькессон (Швеция)

10. Грэм Ньюберри (Великобритания)

11. Мозес Йожеф Берей (Венгрия)

12. Николай Мемола (Италия)

Третья разминка

13. Нурулла Сахака (Швейцария)

14. Икер Оярсабаль Альбас (Испания)

15. Владимир Самойлов (Польша)

16. Габриэле Франджипани (Италия)

17. Ноа Боденштайн (Швейцария)

18. Александр Селевко (Эстония)

Француз Кевин Аймо снялся.

Расписание Budapest Trophy. Там выступят Аймо, Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Гиньяр и Фаббри