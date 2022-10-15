Гран-при среди юниоров. Бруссард, Накамура, Мартынов, Катайсэ, Нордебак выступят с произвольными программами

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15 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Энье юниоры выступят с произвольными программами. После короткой лидирует американский фигурист Лукас Бруссард.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка

17. Маттео Нальбоне (Италия)

18. Цудои Суто (Япония) 

19. Лукаш Вацлавик (Словакия)

20. Матиас Линдфорс (Финляндия)

Пятая разминка

21. Диас Жиренбаев (Казахстан)

22. Лев Винокур (Израиль)

23. Андреас Нордебак (Швеция) 

24. Рахат Бралин (Казахстан)

25. Такеру Амин Катайсэ (Япония) 

Шестая разминка

26. Чжэ Кын Ли (Южная Корея) 

27. Алекса Ракич (Канада)

28. Наоки Росси (Швейцария)

29. Даниэль Мартынов (США)

30. Сюнсукэ Накамура (Япония)

31. Лукас Бруссард (США)

Положение после короткой программы

1. Лукас Бруссард (США) – 74,79

2. Сюнсукэ Накамура (Япония) – 73,61

3. Даниэль Мартынов (США) – 72,35

4. Наоки Росси (Швейцария) – 71,71

5. Алекса Ракич (Канада) – 71,50

6. Чжэ Кын Ли (Южная Корея) – 69,47

7. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 65,56

8. Рахат Бралин (Казахстан) – 62,93

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 62,62

10. Лев Винокур (Израиль) – 60,95

11. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 60,35

12. Матиас Линдфорс (Финляндия) – 58,46

13. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 55,48

14. Цудои Суто (Япония) – 55,35

15. Маттео Нальбоне (Италия) – 53,36

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